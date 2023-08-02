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Агентство Fitch понизило рейтинг экономики США

Источник:
Sibnet.ru
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Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+, говорится в заявлении Fitch.

Снижение было произведено с учетом ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, высокой долговой нагрузки, которая продолжает увеличиваться, приводит ТАСС сообщение Fitch.

Агентство также отметило «ухудшение управляемости на протяжении последних двух десятилетий, что выразилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятии решений на этот счет в последнюю минуту».

Среди других факторов, которые привели к решению о пересмотре рейтинга, Fitch называет сохранение угрозы рецессии и рост ставки ФРС.

Fitch ранее не оценивал кредитный рейтинг США ниже уровня AAA. В 2011 году такое решение было принято рейтинговым агентством S&P (также до уровня AA+).

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила несогласие с решением рейтингового агентства.



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Топ комментариев

-Керя-

В Африке вся таблица Менделеева а живут бедно. Ничего не напоминает...

pepelmetal

Себя пожалей, а то что 1 русский танк размотал 8 нацистских, это мастерство а не везение

pepelmetal

А интервью с командиром того самого танка это наверно актёра наняли)))?

pepelmetal

А, на мосфильме снято, понятно