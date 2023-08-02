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Польша нарастит группировку на границе из‑за действий Белоруссии

Источник:
РИА Новости
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Польская армия
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / Attribution

Польша увеличит количество войск на границе из-за «нарушения воздушного пространства» белорусскими вертолетами, говорится в заявлении Министерства национальной обороны страны.

Во вторник вечером МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. Польские власти утверждают, что нарушение произошло на очень малой высоте, что «затрудняет обнаружение радиолокационными системами».

«Глава Минобороны распорядился увеличить численность военнослужащих на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты», — говорится в заявлении польского военного ведомства.

Минобороны Белоруссии назвало эти обвинения надуманными. Таким образом польское военно-политическое руководство пытается в очередной раз оправдать наращивание контингента у границы, заявили в Минске.

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Wolf Hound

их итак никто не покупает кроме государства,они еще и ценники задирают.

pepelmetal

Как много им еще открытий чудных предстоит

-2rist-

не "москвич" а скорее "пекиныч"

Asd10

Может потому, что у него два полушария головного мозга??