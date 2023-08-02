Польша нарастит группировку на границе из‑за действий Белоруссии

Польша увеличит количество войск на границе из-за «нарушения воздушного пространства» белорусскими вертолетами, говорится в заявлении Министерства национальной обороны страны.

Во вторник вечером МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. Польские власти утверждают, что нарушение произошло на очень малой высоте, что «затрудняет обнаружение радиолокационными системами».

«Глава Минобороны распорядился увеличить численность военнослужащих на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты», — говорится в заявлении польского военного ведомства.

Минобороны Белоруссии назвало эти обвинения надуманными. Таким образом польское военно-политическое руководство пытается в очередной раз оправдать наращивание контингента у границы, заявили в Минске.