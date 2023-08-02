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Монеточка и Оксимирон заплатят за неоповещение об иноагентстве

Источник:
Sibnet.ru
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Монеточка
Фото: © телеграм-канал «Радио Монеточка»

Певица Монеточка (иноагент с 20 января 2023 года) и рэпер Оксимирон (иноагент с 7 октября 2022 года) оштрафованы за отсутствие маркировки иноагентов. Для Монеточки это уже третий штраф.

Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) должна заплатить 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента, сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.

Певицу уже штрафовали за подобное нарушение в июне и в июле. Согласно статье 330.1 УК РФ, после привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах два раза в течение одного года грозит уже лишение свободы на срок до двух лет.

Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) оштрафован на 40 тысяч рублей, поводом для обвинения стал пост с новогодним поздравлением, опубликованный во «ВКонтакте» 31 декабря 2022 года, сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В 2022-2023 годах рэпера уже штрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии и на 70 тысяч рублей за призывы к сепаратизму в треке «Ойда».

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Топ комментариев

Wolf Hound

их итак никто не покупает кроме государства,они еще и ценники задирают.

pepelmetal

Как много им еще открытий чудных предстоит

-2rist-

не "москвич" а скорее "пекиныч"

Asd10

Может потому, что у него два полушария головного мозга??