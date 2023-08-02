Монеточка и Оксимирон заплатят за неоповещение об иноагентстве

Певица Монеточка (иноагент с 20 января 2023 года) и рэпер Оксимирон (иноагент с 7 октября 2022 года) оштрафованы за отсутствие маркировки иноагентов. Для Монеточки это уже третий штраф.

Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) должна заплатить 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента, сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.

Певицу уже штрафовали за подобное нарушение в июне и в июле. Согласно статье 330.1 УК РФ, после привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах два раза в течение одного года грозит уже лишение свободы на срок до двух лет.

Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) оштрафован на 40 тысяч рублей, поводом для обвинения стал пост с новогодним поздравлением, опубликованный во «ВКонтакте» 31 декабря 2022 года, сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В 2022-2023 годах рэпера уже штрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии и на 70 тысяч рублей за призывы к сепаратизму в треке «Ойда».