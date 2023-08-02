Трампа обвинили в заговоре с целью остаться у власти

Бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в попытке остаться
у власти после поражения на выборах. В четверг, 3 августа он должен явиться в
федеральный суд.
«Несмотря на поражение, подсудимый был полон решимости
остаться у власти. Таким образом в течение более чем двух месяцев после дня
выборов 3 ноября 2020 года обвиняемый распространял ложь о том, что на выборах
имело место мошенничество, определяющее исход, и что в действительности победил
он», — приводит «Интерфакс» обвинительное заключение.
В документе говорится экс-президент и его сообщники
воспользовались нападением на Капитолий 6 января, пытаясь убедить членов
Конгресса отложить утверждение результатов выборов.
Отмечается, что заявления Трампа были ложными, и он знал об
этом. «Но ответчик все равно широко распространил их, чтобы придать
своим заведомо ложным заявлениям видимость законности, создать напряженную атмосферу недоверия и гнева и подорвать веру в
организацию выборов», — сказано в документе.