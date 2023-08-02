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Трампа обвинили в заговоре с целью остаться у власти

Источник:
«Интерфакс»
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Президент США Дональд Трамп
Фото: © The White House

Бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в попытке остаться у власти после поражения на выборах. В четверг, 3 августа он должен явиться в федеральный суд.  

«Несмотря на поражение, подсудимый был полон решимости остаться у власти. Таким образом в течение более чем двух месяцев после дня выборов 3 ноября 2020 года обвиняемый распространял ложь о том, что на выборах имело место мошенничество, определяющее исход, и что в действительности победил он», — приводит «Интерфакс» обвинительное заключение.

В документе говорится экс-президент и его сообщники воспользовались нападением на Капитолий 6 января, пытаясь убедить членов Конгресса отложить утверждение результатов выборов.

Отмечается, что заявления Трампа были ложными, и он знал об этом. «Но ответчик все равно широко распространил их, чтобы придать своим заведомо ложным заявлениям видимость законности, создать напряженную атмосферу недоверия и гнева и подорвать веру в организацию выборов», — сказано в документе.

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Политика #Мир
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Wolf Hound

их итак никто не покупает кроме государства,они еще и ценники задирают.

pepelmetal

Как много им еще открытий чудных предстоит

-2rist-

не "москвич" а скорее "пекиныч"

Asd10

Может потому, что у него два полушария головного мозга??