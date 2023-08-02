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Киев опроверг существование планов на случай смерти Зеленского

Источник:
РБК
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Киев не имеет планов на случай смерти президента Владимира Зеленского, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Ранее Politico со ссылкой на интервью с экспертами и украинскими чиновниками написала, что в стране есть план на случай гибели Зеленского.

«Это абсолютно некорректная информация, никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий, который исполняет свои обязанности. Для чего это сделало уважаемое издание Politico, мне сложно сказать», — приводит РБК заявление Данилова.

Politico написало, что по Конституции Украины, в случае досрочного прекращения полномочий президента его обязанности до следующих выборов переходят к председателю Верховной рады — сейчас это Руслан Стефанчук. Но ему, согласно опросам, доверяют только 40% граждан страны, отметило издание.

Поэтому власть в стране в случае смерти Зеленского могла бы взять «сильная команда лидеров: Стефанчук, глава администрации Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников, пришло к выводу Politico.

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Политика #Мир
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Wolf Hound

их итак никто не покупает кроме государства,они еще и ценники задирают.

pepelmetal

Как много им еще открытий чудных предстоит

-2rist-

не "москвич" а скорее "пекиныч"

Asd10

Может потому, что у него два полушария головного мозга??