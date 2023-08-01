Смартфон Tecno получил светящийся корпус

Компания Tecno представила геймерский смартфон Pova 5 Pro, который получил уникальную подсветку корпуса.

Pova 5 Pro имеет RGB-подсветку на задней панели, которая способна светиться девятью цветами в зависимости от активности. Например, подсветка включается при получении уведомлений или входящих звонков, пишет портал GSMArena.

Также Tecno Pova 5 Pro оснащен 6,78-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц. На задней панели смартфона расположена двойная камера с основным датчиком на 50 Мп. Аппарат имеет стереодинамики с сертификацией Hi-Res и DTS.

Производительным «сердцем» выступает чип MediaTek Dimensity 6080 с графическим ускорителем Mali-G57 MC2 и 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель объемом 128 ГБ поддерживает расширение с помощью карты памяти microSD.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт. По данным производителя, полная зарядка занимает около 45 минут, а для зарядки до 50% достаточно 15 минут. Стоимость новинки и дата старта продаж будут объявлены позднее.