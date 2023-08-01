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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Переброску бойцов ЧВК «Вагнер» к польской границе объяснили

Источник:
Sibnet.ru
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Бойцы ЧВК «Вагнер» были переброшены к польской границе, чтобы проводить занятия на базах в Бресте и Гродно, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который ранее сообщил, что бойцы «Вагнера» двинулись в сторону Сувалкского коридора под Гродно, который представляет собой отрезок между Калининградской областью и Белоруссией.

Если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно. Я должен учить своих военных, потому что армия, которая не воюет, — это наполовину армия», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Он уточнил, что практически все бойцы «Вагнера» находятся в лагере под Осиповичами и «никуда не стремятся». Белорусский президент подчеркнул, что Минску «тысячу лет не нужен» Сувалкский коридор и воевать он не хочет.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его бойцы перебрались в Белоруссию после попытки мятежа в России в конце июня. Появление бойцов «Вагнера» в Белоруссии обеспокоило Польшу, которая начала укреплять свои восточные рубежи.

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Топ комментариев

Wolf Hound

их итак никто не покупает кроме государства,они еще и ценники задирают.

pepelmetal

Как много им еще открытий чудных предстоит

Asd10

Может потому, что у него два полушария головного мозга??

nicollaich

Дюжина серьёзных покушений?Это когда в зеленцкава плюнули 12 раз?