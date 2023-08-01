Переброску бойцов ЧВК «Вагнер» к польской границе объяснили

Бойцы ЧВК «Вагнер» были переброшены к польской границе, чтобы проводить занятия на базах в Бресте и Гродно, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который ранее сообщил, что бойцы «Вагнера» двинулись в сторону Сувалкского коридора под Гродно, который представляет собой отрезок между Калининградской областью и Белоруссией.

Если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно. Я должен учить своих военных, потому что армия, которая не воюет, — это наполовину армия», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Он уточнил, что практически все бойцы «Вагнера» находятся в лагере под Осиповичами и «никуда не стремятся». Белорусский президент подчеркнул, что Минску «тысячу лет не нужен» Сувалкский коридор и воевать он не хочет.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его бойцы перебрались в Белоруссию после попытки мятежа в России в конце июня. Появление бойцов «Вагнера» в Белоруссии обеспокоило Польшу, которая начала укреплять свои восточные рубежи.