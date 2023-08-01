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Абхазия ввела штрафы за голые торсы и купальники

Источник:
РБК
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Новое наказание за появление в общественных местах в купальниках или с голым торсом ввели в Абхазии — с 1 августа нарушителям грозит штраф в размере до 6 тысяч рублей.

Соответствующие изменения парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Авторы инициативы отмечали, что многие туристки позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах, но и в общественных местах.

При этом мужчины-приезжие ходят просто в шортах, с обнаженным торсом, что возмущает местных жителей и мешает им воспитывать молодежь в духе так называемого апсуара — морально-этического кодекса абхазов.

«Наличие большого количества отдыхающих и туристов существенно пополняет бюджет Абхазии, но нельзя забывать и о нашем национальном менталитете», — подчеркивалось в пояснительной записке.

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Топ комментариев

Wolf Hound

их итак никто не покупает кроме государства,они еще и ценники задирают.

pepelmetal

Как много им еще открытий чудных предстоит

nicollaich

Дюжина серьёзных покушений?Это когда в зеленцкава плюнули 12 раз?

-2rist-

не "москвич" а скорее "пекиныч"