Абхазия ввела штрафы за голые торсы и купальники

Новое наказание за появление в общественных местах в купальниках или с голым торсом ввели в Абхазии — с 1 августа нарушителям грозит штраф в размере до 6 тысяч рублей.

Соответствующие изменения парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Авторы инициативы отмечали, что многие туристки позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах, но и в общественных местах.

При этом мужчины-приезжие ходят просто в шортах, с обнаженным торсом, что возмущает местных жителей и мешает им воспитывать молодежь в духе так называемого апсуара — морально-этического кодекса абхазов.

«Наличие большого количества отдыхающих и туристов существенно пополняет бюджет Абхазии, но нельзя забывать и о нашем национальном менталитете», — подчеркивалось в пояснительной записке.