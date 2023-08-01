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Умер самый старый человек в мире

Источник:
Daily Mail
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Самый старый человек в мире скончался в Бразилии, ему было 127 лет. Согласно записям в местном муниципалитете, Хосе Паулино Гомес родился 4 августа 1895 года.

Последние месяцы мужчина был прикован к постели их-за тяжелого поражения внутренних органов. 28 июля он скончался в собственном доме в окружении родных, не дожив всего несколько дней до 128-летия, пишет Daily Mail.

Всю свою жизнь мужчина занимался животноводством и перестал ездить верхом на лошадях лишь четыре года назад. У него остались семеро детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков, отмечает издание.

Внучка долгожителя рассказала журналистам, что мужчина был очень скромным, ел только натуральную пищу, которую самостоятельно выращивал на ферме. Он регулярно употреблял алкоголь, однако в умеренных количествах.

Для официального признания Гомеса самым старым человеком на планете его документы должны проверить представители «Книги рекордов Гиннесса». Сейчас самым пожилым человеком из живущих является 115-летняя Мария Браньяс Морера из Испании.

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