Кремль оценил видео боя российского танка с колонной ВСУ

Действия экипажа российского танка, остановившего колонну из восьми бронемашин ВСУ, вызывают восхищение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, видели. Конечно, такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости нашими военными. Это совершенно уникальные кадры, и ситуацию можно почти в учебниках разбирать», — сказал Песков.

Экипаж российского танка ранее в одном бою уничтожил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Сначала они поразили два украинских танка выстрелами в упор, а затем подбили несколько бронетранспортеров. Остальные БТР подорвались на минах.

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Минобороны уточнило, что экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении представлен к государственным наградам.