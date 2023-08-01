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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кремль оценил видео боя российского танка с колонной ВСУ

Источник:
РИА Новости
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Действия экипажа российского танка, остановившего колонну из восьми бронемашин ВСУ, вызывают восхищение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, видели. Конечно, такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости нашими военными. Это совершенно уникальные кадры, и ситуацию можно почти в учебниках разбирать», — сказал Песков.

Экипаж российского танка ранее в одном бою уничтожил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Сначала они поразили два украинских танка выстрелами в упор, а затем подбили несколько бронетранспортеров. Остальные БТР подорвались на минах.

Минобороны уточнило, что экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении представлен к государственным наградам.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Россия
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Топ комментариев

Wolf Hound

их итак никто не покупает кроме государства,они еще и ценники задирают.

pepelmetal

Как много им еще открытий чудных предстоит

nicollaich

Дюжина серьёзных покушений?Это когда в зеленцкава плюнули 12 раз?

-2rist-

не "москвич" а скорее "пекиныч"