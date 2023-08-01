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Лукашенко раскрыл будущее бойцов «Вагнера»

Источник:
РИА Новости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает оставить прибывших в страну бойцов ЧВК «Вагнер» служить по контракту в белорусской армии.

«Я хочу оставить этих ребят в вооруженных силах нашей страны. И, отталкиваясь от них, более активно создавать контрактную армию», — сказал Лукашенко, напомнив, что группа «Вагнер» передислоцировалась в Белоруссию по его предложению.

Он уточнил, что какие-то подразделения ЧВК «Вагнер» перешли в российскую регулярную армию, кто-то работает в Африке, определенная часть останется в Белоруссии. При этом у всех бойцов есть значительный опыт.

Минобороны Белоруссии ранее сообщило, что бойцы «Вагнера» выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны Белоруссии недалеко от города Осиповичи Могилевской области.

Занятия с инструкторами «Вагнера» проводят подразделения сил специальных операций, представители механизированных подразделений, подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи.

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