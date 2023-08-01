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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Гигантский космический «зонтик» спасет Землю

Источник:
Sciencealert
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Человечество может остановить климатические изменения на Земле с помощью космического «зонтика», соответствующие расчеты опубликовал астроном Иштван Сапуди из Института астрономии Гавайского университета.

Исследователь предлагает поместить между Солнцем и Землей гигантское полотно из графена или другого материала. «Зонтик» снизит количество солнечной энергии, которое получает наша планета, после чего на ней начнется снижение глобальной температуры.

Для удержания «зонтика» на месте астроном предложил использовать астероид, «припаркованный» в точке Лагранжа L1. По оценке астронома, вся конструкция вместе с якорем будет весить 3,5 миллиона тонн, при этом «зонтик» — всего 35 тысяч тонн.

Пока проект неосуществим с технической точки зрения — люди пока не могут вывести в космос такое количество грузов. Однако в перспективе с учетом появления новых прорывных материалов проект может стать эффективным средством предотвращения глобального потепления.

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Топ комментариев

Wolf Hound

их итак никто не покупает кроме государства,они еще и ценники задирают.

pepelmetal

Как много им еще открытий чудных предстоит

nicollaich

Дюжина серьёзных покушений?Это когда в зеленцкава плюнули 12 раз?

-2rist-

не "москвич" а скорее "пекиныч"