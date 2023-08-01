Телеканал «Неизвестная Россия» появился в Wink

Телеканал документального кино об истории страны «Неизвестная Россия» появился в Wink.

Основой сетки телеканала стали документальные проекты НТВ и циклы документальных фильмов, созданные крупнейшими российским научными и культурными объединениями. Канал расскажет о великой России, о талантливых людях, ученых, медиках, учителях, писателях, музыкантах, об исторических событиях, исход которых во многом определил наше настоящее.

Создатели постараются открыть жителям страны новые интересные туристические маршруты, достопримечательности и заповедники и пригласят к участию в экспедициях. В планах есть показ фильмов об этнических группах России, их национальных традициях, языке и культуре.

«Будем показывать зрителям Россию такой, какая она есть – великой страной с богатой историей и талантливыми людьми», — заявлял директор НТВ Алексей Земский.

Канал «Неизвестная Россия» доступен в пакетах «Трансформер», «Максимум», «Премиум», а так же в архивных пакетах «Стартовый», «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный». Его кнопка — 208.