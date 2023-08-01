Африка шокировала Запад уровнем поддержки Путина

Запад неприятно удивился уровнем поддержки президента Владимира Путина со стороны африканских стран, которые приняли участие в саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

«Соединенные Штаты и Евросоюз пытались отговорить африканских гостей от поездки. Но политическое и медийное давление Запада не смогло испортить мероприятие», — пишет издание Global Times.

Отмечается, что еще ни одна африканская страна не присоединилась к санкциям Запада против России. При этом Евросоюз и США оказывают давление на страны Африки. «Запад был шокирован этим беспрецедентным проявлением суверенитета», — отмечает автор статьи.

В материале указывается, что африканские страны ценят помощь Москвы в укреплении их суверенитета в эти непредсказуемые времена, поэтому игнорируют западное давление и продолжают поддерживать Путина.