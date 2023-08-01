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Африка шокировала Запад уровнем поддержки Путина

Источник:
Global Times
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Запад неприятно удивился уровнем поддержки президента Владимира Путина со стороны африканских стран, которые приняли участие в саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

«Соединенные Штаты и Евросоюз пытались отговорить африканских гостей от поездки. Но политическое и медийное давление Запада не смогло испортить мероприятие», — пишет издание Global Times.

Отмечается, что еще ни одна африканская страна не присоединилась к санкциям Запада против России. При этом Евросоюз и США оказывают давление на страны Африки. «Запад был шокирован этим беспрецедентным проявлением суверенитета», — отмечает автор статьи.

В материале указывается, что африканские страны ценят помощь Москвы в укреплении их суверенитета в эти непредсказуемые времена, поэтому игнорируют западное давление и продолжают поддерживать Путина.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

masiki

Готовится к войне с Натом )))))

nicollaich

Дюжина серьёзных покушений?Это когда в зеленцкава плюнули 12 раз?

Danilon

Жаль, что это всё комментировать нельзя.

-CIIAPTAK-

Да кому он нужен Зеленька)))какие то выдуманные покушения,на шестёрок покушения не делаются)))