Чайный гриб оказался полезен диабетикам

Употребление чайного гриба может снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом второго типа, выяснила американские ученые.

Участников исследования с диабетом второго типа попросили употреблять чайный гриб ежедневно во время ужина в течение четырех недель. После добровольцы пили другой напиток, который был похож по вкусу и внешнему виду на первый.

Оказалось, что людей с диабетом второго типа, которые пили ферментированный чайный напиток в течение четырех недель, уровень глюкозы в крови, измеренный натощак, был ниже, чем при употреблении напитка-плацебо.

Исследователи считают, что польза чайного гриба обуславливается присутствием в нем большого количества биологически активных веществ, в том числе полифенолов. Они являются мощными антиоксидантами, которые защищают клетки организма от свободных радикалов.