Второе повышение цен на «Москвич» оказалось значительным

Автозавод «Москвич» во второй раз за лето переписал ценники — автомобили стали дороже в среднем на 300 тысяч рублей.

Бензиновый «Москвич 3» в комплектации «Стандарт» с механической коробкой передач теперь стоит 2,22 миллиона рублей, став дороже на 300 тысяч. Такая же версия с вариатором подорожала на 228 тысяч рублей до 2,26 миллиона рублей.

«Москвич 3» с ДВС в комплектации «Комфорт» предлагают за 2,48 миллиона рублей. Электромобиль стал дороже на 392 тысячи рублей — 3,95 миллиона рублей.

В прайсе указано, что цены на «Москвич 3» в комплектации «Стандарт» 2022 года выпуска не изменились.

Впервые «Москвичи» подорожали в июне, тогда они прибавили в цене десятки тысяч рублей.