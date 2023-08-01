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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Второе повышение цен на «Москвич» оказалось значительным

Источник:
Sibnet.ru
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Автозавод «Москвич» во второй раз за лето переписал ценники — автомобили стали дороже в среднем на 300 тысяч рублей.

Бензиновый «Москвич 3» в комплектации «Стандарт» с механической коробкой передач теперь стоит 2,22 миллиона рублей, став дороже на 300 тысяч. Такая же версия с вариатором подорожала на 228 тысяч рублей до 2,26 миллиона рублей.

«Москвич 3» с ДВС в комплектации «Комфорт» предлагают за 2,48 миллиона рублей. Электромобиль стал дороже на 392 тысячи рублей — 3,95 миллиона рублей.

В прайсе указано, что цены на «Москвич 3» в комплектации «Стандарт» 2022 года выпуска не изменились.

Впервые «Москвичи» подорожали в июне, тогда они прибавили в цене десятки тысяч рублей.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

masiki

Готовится к войне с Натом )))))

nicollaich

Дюжина серьёзных покушений?Это когда в зеленцкава плюнули 12 раз?

Danilon

Жаль, что это всё комментировать нельзя.

-CIIAPTAK-

Да кому он нужен Зеленька)))какие то выдуманные покушения,на шестёрок покушения не делаются)))