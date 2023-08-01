НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские корабли отразили нападение морских дронов ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
486 1

Российские патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» в районе Севастополя отразили атаку трех украинских безэкипажных катеров, говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульных кораблей "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота», — сказано в сообщении.

По данным Минобороны, корабли находились в 340 километрах к юго-западу от Севастополя. Они выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря. В ходе отражения атаки все три украинских безэкипажных катера уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей, уточнили в военном ведомстве.

Американский телеканал CNN опубликовал видеоматериал об украинских безэкипажных катерах. Именно такие атаковали Крымский мост и российские корабли. Производитель катеров сообщил, что в них «очень сложно попасть», поскольку их скорость «превышает скорость любого корабля в Черноморском регионе».

Такие катера ранее уже трижды безуспешно атаковали российские корабли в Черном море. Экипажи средних разведывательных кораблей «Иван Хурс» и «Приазовье», патрульного корабля «Сергей Котов» уничтожили дроны при их приближении.

Тема: Военная операция на Украине
Герасимов побывал на фронте и призвал к превентивным ударам
Известны планы Киева на случай смерти Зеленского
Минобороны России заявило об атаке на Москву
Шойгу заявил о 20 тысячах погибших в ВСУ только за июль
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Microsoft провела массовую блокировку консолей Xbox
Известны планы Киева на случай смерти Зеленского
Венгрия прокомментировала новые санкции против России анекдотом
Путин заявил о готовности к военному столкновению с НАТО
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
56
Российский танк расправился с двумя танками и пятью БТР ВСУ
52
США отказались от переговоров с Россией
46
Запад оказался автором плана провального наступления ВСУ
46
Путин заявил, что Россия простила Африке долг в $23 млрд
39
Британия подготовит украинских спецназовцев для захвата Крыма