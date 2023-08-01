Российские корабли отразили нападение морских дронов ВСУ

Российские патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» в районе Севастополя отразили атаку трех украинских безэкипажных катеров, говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульных кораблей "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота», — сказано в сообщении.

По данным Минобороны, корабли находились в 340 километрах к юго-западу от Севастополя. Они выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря. В ходе отражения атаки все три украинских безэкипажных катера уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей, уточнили в военном ведомстве.

Американский телеканал CNN опубликовал видеоматериал об украинских безэкипажных катерах. Именно такие атаковали Крымский мост и российские корабли. Производитель катеров сообщил, что в них «очень сложно попасть», поскольку их скорость «превышает скорость любого корабля в Черноморском регионе».

Такие катера ранее уже трижды безуспешно атаковали российские корабли в Черном море. Экипажи средних разведывательных кораблей «Иван Хурс» и «Приазовье», патрульного корабля «Сергей Котов» уничтожили дроны при их приближении.