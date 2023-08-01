Управление Украиной перейдет к Верховной Раде в случае, если президент Владимир Зеленский не сможет выполнять свои обязанности или погибнет, сообщил украинский депутат Николай Княжицкий.

«Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной Рады Украины», — сказал Княжицкий в беседе с Politico. Он пояснил, что так удастся избежать вакуума власти.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не пользуется особой поддержкой, согласно результатам социальных опросов. Его рейтинг доверия составляет около 40%, что гораздо меньше, чем у Зеленского.

Политолог Адриан Каратницкий считает, что будет коллективное правительство, состоящее из Стефанчука, главы администрации президента Андрея Ермака, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова. Валерий Залужный останется генералом страны.

Главный советник Зеленского Михаил Подоляк в 2022 году сообщал, что на Зеленского было совершено не менее дюжины серьезных покушений.