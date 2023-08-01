Звезда «Эйфории» Ангус Клауд умер в 25 лет

Американский актер Ангус Клауд, известный по роли наркоторговца Феско в сериале «Эйфория», скончался в возрасте 25 лет, сообщила его семья.

«С тяжелым сердцем должны попрощаться с невероятным человеком. Как художник, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях», — говорится в заявлении семьи актера, распространенном CNN.

Подробности смерти актера не раскрываются. Но известно, что несколько лет он боролся с депрессией, а недавно умер его отец.

Клауд родился 11 мая 1998 года в Окленде (Калифорния). Он окончил местную школу искусств, где учился с еще одной звездой «Эйфории», актрисой, певицей и моделью Зендеей. Помимо «Эйфории» он также снялся в фильмах «Северный Голливуд» и «Линия».