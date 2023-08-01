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Медведев объяснил, почему он так изменился с 2010 года

Источник:
Sibnet.ru
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Президенты США И России Барак Обама и Дмитрий Медведев в 2010 году
Президенты США И России Барак Обама и Дмитрий Медведев в 2010 году
Фото: Kremlin.ru / CC BY 4.0

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на упрек американского миллиардера Стивена Юрветсона по поводу его радикальных перемен с 2010 года.

Юрветсон в Twitter напомнил Медведеву, как он, будучи президентом России, в 2010 году выступал Стэнфордском университете. Миллиардер задался вопросом, почему бывший российский президент так изменился с тех пор?

«Это целиком ваша (ваших властей) вина», — ответил Медведев в Twitter и добавил смайлик с улыбкой.

В Стэнфорде в июне 2010 года Медведев встречался представителями общественных, академических и деловых кругов Америки. Разговор тогда проходил в крайне благожелательной атмосфере.

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Политика #Мир
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