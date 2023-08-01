Медведев объяснил, почему он так изменился с 2010 года

Президенты США И России Барак Обама и Дмитрий Медведев в 2010 году

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на упрек американского миллиардера Стивена Юрветсона по поводу его радикальных перемен с 2010 года.

Юрветсон в Twitter напомнил Медведеву, как он, будучи президентом России, в 2010 году выступал Стэнфордском университете. Миллиардер задался вопросом, почему бывший российский президент так изменился с тех пор?

«Это целиком ваша (ваших властей) вина», — ответил Медведев в Twitter и добавил смайлик с улыбкой.

В Стэнфорде в июне 2010 года Медведев встречался представителями общественных, академических и деловых кругов Америки. Разговор тогда проходил в крайне благожелательной атмосфере.