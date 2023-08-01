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Президент Мексики отказался от переговоров по Украине без России

Источник:
РИА Новости
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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Фото: Presidencia de la República

Мексика готова участвовать в переговорах по достижению мира на Украине, организуемых Саудовской Аравией, только если в них будет участвовать Россия, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут (другие страны) для этой цели. Мы выступаем за мир... Если будут представлены две страны — да», — цитирует РИА Новости Лопес Обрадора.

Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран. Россию туда не позвали.

Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной, такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. США, Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз подтвердили свое участие.

Москва будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, чтобы понять, какие цели она преследует, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Danilon

Жаль, что это всё комментировать нельзя.

pepelmetal

Так за утиль можно и денежку заработать, с хахла же не возьмёшь ничего!

MuCbE

Профита больше. Металлолом лучше в Британии оставить чем РФ отдать

masiki

Готовится к войне с Натом )))))