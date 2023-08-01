Президент Мексики отказался от переговоров по Украине без России

Мексика готова участвовать в переговорах по достижению мира на Украине, организуемых Саудовской Аравией, только если в них будет участвовать Россия, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут (другие страны) для этой цели. Мы выступаем за мир... Если будут представлены две страны — да», — цитирует РИА Новости Лопес Обрадора.

Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран. Россию туда не позвали.

Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной, такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. США, Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз подтвердили свое участие.

Москва будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, чтобы понять, какие цели она преследует, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.