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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны России заявило об атаке на Москву

Источник:
Sibnet.ru
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Украина предпринял атаку беспилотниками на объекты в Москве и Подмосковье, два из них были уничтожены, говорится в сообщении Минобороны России.

«Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области», — сказано в сообщении.

По данным российского военного ведомства, два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

Еще один беспилотник удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. БПЛА, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москвы-Сити, отметили в Минобороны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что результате падения беспилотника пострадала одна из башен Москвы-Сити.

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