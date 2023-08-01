Украинские беспилотники вновь атаковали Москву, несколько из них удалось сбить, но один врезался в башню Москва-Сити, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление на 150 квадратных метрах. Информации о пострадавших нет, уточнил мэр.

По данным ТАСС, беспилотник врезался в здание «IQ-квартале» Москва-Сити. В этом комплексе расположены государственные ведомства — Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.