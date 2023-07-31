Открыт предзаказ на отечественный электромобиль «Атом»

Российский проект «Атом» объявил сбор заказов на свою первую модель электромобиля, стоимость бронирования составляет 7 тысяч рублей, сообщается на сайте производителя.

Всем оформившим предзаказ достанется цифровой ключ, который дает право на покупку электромобиля в 2025 году. Стоимость предзаказа будет учитываться при конечном приобретении машины.

Производитель утверждает, что «Атом» получит двигатель, способный разогнать машину до «сотни» за восемь секунд. Запас хода составит 500 километров, при этом всего лишь восемь минут зарядки дадут возможность проехать около 100 километров.

Автомобиль оснастят распашными дверями без центральной стойки, информация будет проецироваться на лобовое стекло. Руль штурвальной формы получит встроенный экран прямо в центре.

В текущем году проект «Атом» собирается выпустить 10 функциональных прототипов электрокара, в 2024 году планируется подготовка серийного производства, а его старт намечен на 2025 год. Ходовой макет «Атома» представили 11 мая.

Производителем Атома выступает компания «Кама», которая была основана летом 2021 года. Основными инвесторами проекта стали гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и бывший владелец инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубен Варданян.