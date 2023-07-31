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Китай ограничит экспорт гражданских дронов

Источник:
Sibnet.ru
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Китай с 1 августа вводит экспортный контроль в отношении гражданских дронов дальнего радиуса действия, сообщает Министерство коммерции КНР.

Ограничительные меры приняты в связи с опасениями китайских властей, что такие беспилотники могут быть переоборудованы под военные цели, передает Associated Press. Теперь поставки будут разрешены только при наличии экспортной лицензии.

«Риск того, что некоторые высокопроизводительные гражданские беспилотные летательные аппараты с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях, постоянно растет», — пояснил представитель ведомства.

Под экспортный контроль подпадут дроны весом более 7 килограммов, способные находиться в воздухе более 30 минут, транспортировать объекты и сбрасывать их на землю. Ограничения вступят в силу 1 сентября и будут действовать два года.

Ранее издание Politico написало, что с начала 2023 года Россия импортировала из Китая беспилотников более чем на 100 миллионов долларов, это в 30 раз больше, чем Украина. При этом крупнейший китайский производитель дронов DJI объявил об уходе с российского рынка.

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Экономика #Торговля
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