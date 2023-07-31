НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин утвердил новый штраф за неявку по повестке

Источник:
Sibnet.ru
296 3

Ответственность за правонарушения в области воинского учета ужесточается в России, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Так, за неявку в военный комиссариат без уважительной причины штраф составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. До вступления новых норм в силу аналогичный штраф составлял от 500 до 3 тысяч рублей.

Поправки вносятся в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Согласно закону, речь идет о гражданах, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять.

Штраф назначается при неявке без уважительной причины по врученной военным комиссариатом повестке. При этом повестки отображаются в Реестре воинского учета и автоматически в электронном виде направляются в заинтересованные органы исполнительной власти.

Одновременно с ростом штрафов за неявку повышается наказание за несообщение гражданином в военкомат сведений об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией.

За это будет грозить штраф от 1 до 5 тысяч рублей, а за несообщение сведений о выезде из страны на срок более чем полгода — от 5 до 15 тысяч рублей.

Еще по теме
Шойгу заявил о 20 тысячах погибших в ВСУ только за июль
Российские войска отбили наступление ВСУ на Старомайорское
Инструкторы «Вагнера» приступили к обучению белорусской армии
Путин констатировал изменение тактики украинских войск
смотреть все
Оборона #Армия #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Microsoft провела массовую блокировку консолей Xbox
Запад приказал Украине взять Крым
Путин заявил о готовности к военному столкновению с НАТО
Венгрия прокомментировала новые санкции против России анекдотом
Обсуждение (3)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
56
Российский танк расправился с двумя танками и пятью БТР ВСУ
52
США отказались от переговоров с Россией
46
Путин заявил, что Россия простила Африке долг в $23 млрд
39
Британия подготовит украинских спецназовцев для захвата Крыма
33
Ким Чен Ын показал Шойгу северокорейские супербеспилотники