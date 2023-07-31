Путин утвердил новый штраф за неявку по повестке

Ответственность за правонарушения в области воинского учета ужесточается в России, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Так, за неявку в военный комиссариат без уважительной причины штраф составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. До вступления новых норм в силу аналогичный штраф составлял от 500 до 3 тысяч рублей.

Поправки вносятся в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Согласно закону, речь идет о гражданах, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять.

Штраф назначается при неявке без уважительной причины по врученной военным комиссариатом повестке. При этом повестки отображаются в Реестре воинского учета и автоматически в электронном виде направляются в заинтересованные органы исполнительной власти.

Одновременно с ростом штрафов за неявку повышается наказание за несообщение гражданином в военкомат сведений об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией.

За это будет грозить штраф от 1 до 5 тысяч рублей, а за несообщение сведений о выезде из страны на срок более чем полгода — от 5 до 15 тысяч рублей.