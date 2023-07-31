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Как защитить смартфон от опасного перегрева летом

Источник:
«Газета.Ru»
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Смартфон на зарядке
Фото: © Sibnet.ru

Жара и перегрев может существенно сократить срок службы смартфона, так как высокая температура ускоряет процесс деградации аккумуляторов. Однако есть простые способы снизить эти риски.

Так, если смартфон уже сильно нагрелся — например, полежав в автомобиле под воздействием прямых солнечных лучей, то нельзя сразу после этого ставить его на зарядку, рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

«Прежде чем ставить его на зарядку, необходимо подержать его при комнатной температуре, немного охладить. Речь идет о естественном охлаждении, а не о помещении аппарата в холодильник. И только после этого подключать шнур питания», — посоветовал эксперт.

Специалист также порекомендовал отказаться в жару от беспроводных зарядных устройств, так как они в большей степени нагревают смартфоны. Если температура в помещении, где идет подзарядка, выше +27 градусов, то лучше воспользоваться традиционным шнуром.

Помимо этого, в жару стоит отказаться от чехлов из плотного материала — в этом случае воздух будет активно циркулировать вокруг корпуса смартфона и охлаждать устройство естественным образом.

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pepelmetal

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physx

Мне даже не ловко как то за западных элит, это ж надо быть такими тупыми и жалкими, Россию не одолеть,...

scorpion2777

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