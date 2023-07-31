Шойгу заявил о 20 тысячах погибших в ВСУ только за июль

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 20 тысяч человек только за июль, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

«Командование вооруженных сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено», — сказал Шойгу.

По его словам, за прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20824 человека, и 2227 единиц различного вооружения.

Только за два дня — 26 и 27 июля — в районе населенного пункта Работино уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк, из них три немецких Leopard, а также 32 боевые бронированные машины. В общей сложности 63 единицы бронетехники.

Всего же в июле ВСУ потеряли: 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777, 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

«Очевидно, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт», — отметил Шойгу.