Кремль назвал украинские удары по России «актами отчаяния»

Украинские удары по территории России являются «актами отчаяния на фоне неудач», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эти террористические удары нацелены именно на гражданские, именно на какие-то социальные цели. Это отвратительно, с этим будем продолжать бороться», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, «о каких-то успехах однозначно киевскому режиму говорить не приходится».

«Да, еще и еще раз подтверждается сущность киевского режима, действительно продолжаются попытки нанесения террористических ударов», — отметил Песков.