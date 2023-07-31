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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кремль назвал украинские удары по России «актами отчаяния»

Источник:
ТАСС
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Украинские удары по территории России являются «актами отчаяния на фоне неудач», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эти террористические удары нацелены именно на гражданские, именно на какие-то социальные цели. Это отвратительно, с этим будем продолжать бороться», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, «о каких-то успехах однозначно киевскому режиму говорить не приходится».

«Да, еще и еще раз подтверждается сущность киевского режима, действительно продолжаются попытки нанесения террористических ударов», — отметил Песков.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

pepelmetal

Так за утиль можно и денежку заработать, с хахла же не возьмёшь ничего!

MuCbE

У Украины шансов одолеть Россию столько же, сколько у Ливии одолеть США.

physx

Мне даже не ловко как то за западных элит, это ж надо быть такими тупыми и жалкими, Россию не одолеть,...

GammiPluh

там их еще ВМФ и ВВС Украины прикрывать будут, я прям посмеялся)