Вышел первый тизер «Холопа 2»

Вышел первый тизер-трейлер комедии «Холоп 2» — теперь на перевоспитание в «прошлое» отправится избалованная мажорка Катя в исполнении Аглаи Тарасовой.

По сюжету перевоспитавшийся мажор Гриша встречает избалованную москвичку Катю, которая хамит людям и нетрезвая катается за рулем. Он решает взяться за ее перевоспитание. В тизере Катя просыпается в коровнике, и почему-то односельчане хотят сжечь ее на костре.

Главную героиню сыграла Аглая Тарасова. К своим ролям из первого «Холопа» вернутся Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева. Режиссер — Клим Шипенко.

Премьера «Холопа 2» запланирована на 1 января 2024 года.

Фильм «Холоп» вышел в 2019 году и собрал в прокате 3 миллиарда рублей. До выхода «Чебурашки» был кассовым отечественным фильмом в истории российского проката.