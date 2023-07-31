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Вышел первый тизер «Холопа 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Аглая Тарасова на съемках фильма «Холоп 2»
Фото: © PR-служба ВГТРК

Вышел первый тизер-трейлер комедии «Холоп 2» — теперь на перевоспитание в «прошлое» отправится избалованная мажорка Катя в исполнении Аглаи Тарасовой.

По сюжету перевоспитавшийся мажор Гриша встречает избалованную москвичку Катю, которая хамит людям и нетрезвая катается за рулем. Он решает взяться за ее перевоспитание. В тизере Катя просыпается в коровнике, и почему-то односельчане хотят сжечь ее на костре.

Главную героиню сыграла Аглая Тарасова. К своим ролям из первого «Холопа» вернутся Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева. Режиссер — Клим Шипенко.

Премьера «Холопа 2» запланирована на 1 января 2024 года.

Фильм «Холоп» вышел в 2019 году и собрал в прокате 3 миллиарда рублей. До выхода «Чебурашки» был кассовым отечественным фильмом в истории российского проката.

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Топ комментариев

pepelmetal

Так за утиль можно и денежку заработать, с хахла же не возьмёшь ничего!

MuCbE

У Украины шансов одолеть Россию столько же, сколько у Ливии одолеть США.

physx

Мне даже не ловко как то за западных элит, это ж надо быть такими тупыми и жалкими, Россию не одолеть,...

GammiPluh

там их еще ВМФ и ВВС Украины прикрывать будут, я прям посмеялся)