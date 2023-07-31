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Путин ввел единый «налог для уехавших»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для сотрудников, работающих из-за границы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Подписанные главой государства поправки предусматривают установление единой ставки в 13-15% налога с заработков россиян, которые работают из-за границы дистанционно.

Ставка НДФЛ для большинства таких сотрудников составил 13%. При заработке более 5 миллионов рублей в год ставка поднимется до 15%. При этом единая ставка будет действовать вне зависимости от статуса их налогового резидентства.

Для штатных сотрудников норма начнет действовать со следующего года, для фрилансеров — с 2025 года. Сейчас компании должны самостоятельно определять ставку НДФЛ для удаленных сотрудников за границей в зависимости от каждой конкретной ситуации.

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Экономика #Деньги
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