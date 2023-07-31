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Opera GX подменит историю браузера в случае смерти пользователя

Источник:
Sibnet.ru
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Браузер Opera GX представил новую функцию «Фальшивая история», которая позволяет подменять настоящую историю браузера поддельной на случай смерти пользователя.

Функция срабатывает после 14 дней бездействия владельца аккаунта — браузер подменяет историю просмотра на вымышленную, но при этом благопристойную версию. Это поможет защитить личное пространство от других людей.

После этого всякий любопытствующий при изучении истории браузера увидит его пользователя только с лучшей стороны. В ней будут значиться посещения службы веб-поиска по запросам на темы участия в волонтерских движениях и прохождения курсов личностного роста.

Функция вызывается нажатием кнопки «Искупить мою душу» на странице истории просмотра и активируется дополнительной кнопкой на всплывающем окне. Также есть способ сразу активировать ее — для этого есть опция «Притворитесь, что я уже мертв».

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Топ комментариев

pepelmetal

Так за утиль можно и денежку заработать, с хахла же не возьмёшь ничего!

MuCbE

У Украины шансов одолеть Россию столько же, сколько у Ливии одолеть США.

physx

Мне даже не ловко как то за западных элит, это ж надо быть такими тупыми и жалкими, Россию не одолеть,...

GammiPluh

там их еще ВМФ и ВВС Украины прикрывать будут, я прям посмеялся)