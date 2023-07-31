Opera GX подменит историю браузера в случае смерти пользователя

Браузер Opera GX представил новую функцию «Фальшивая история», которая позволяет подменять настоящую историю браузера поддельной на случай смерти пользователя.

Функция срабатывает после 14 дней бездействия владельца аккаунта — браузер подменяет историю просмотра на вымышленную, но при этом благопристойную версию. Это поможет защитить личное пространство от других людей.

После этого всякий любопытствующий при изучении истории браузера увидит его пользователя только с лучшей стороны. В ней будут значиться посещения службы веб-поиска по запросам на темы участия в волонтерских движениях и прохождения курсов личностного роста.

Функция вызывается нажатием кнопки «Искупить мою душу» на странице истории просмотра и активируется дополнительной кнопкой на всплывающем окне. Также есть способ сразу активировать ее — для этого есть опция «Притворитесь, что я уже мертв».