Курс доллара подскочил выше 92 рублей

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи впервые с 7 июля 2023 превысил 92 рубля года, свидетельствуют данные торгов.

На старте торгов в понедельник, 31 июля, курс доллара поднялся до 92,77 рубля. Курс евро вырос до 101,97 рубля.

Давление на российскую валюту оказало обострение геополитической напряженности на выходных, пояснил РБК эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер. Это «спекулятивно поддерживает импульс по валютам вверх», добавил он.

Еще один — окончание налогового периода. «Потеря поддержки со стороны налогового периода спровоцировала ускорение нисходящей динамики рубля, так как даже дополнительные продажи экспортерами иностранной валюты, осуществлявшиеся для фискальных платежей, не привели к заметному укреплению рубля», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.