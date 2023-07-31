Девушка сбежала от удерживающего ее 14 лет маньяка

Житель Челябинской области 14 лет держал женщину в плену, она смогла сбежать только потому, что его доставили в больницу.

Мужчина осенью 2009 года познакомился с девушкой, привез ее в свой дом и держал там. Она смогла покинуть жилье, так как после обострения психического заболевания его забрали в больницу. Возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия), коротко сообщило СУ СК РФ по Челябинской области.

Когда произошло похищение, девушке было 19 лет, а мужчине 37 лет. Он насильно удерживал ее в поселке Смолино. Также в 2010-2011 годах он убил женщину, ее останки нашли на территории, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушка, по данным телеграм-канала Baza, рассказала, что смогла сбежать, потому что мать похитителя из-за его угроз в состоянии алкогольного опьянения вызвала скорую психиатрическую помощь. По ее словам, она жила в комнате с зарешеченными окнами и под замком. Мужчина бил и насиловал ее, а если выпускал в другие комнаты, то всегда ходил сзади с ножом.