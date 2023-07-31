Представлен доступный трехмерный принтер Xiaomi

Компания Xiaomi представила фирменный 3D-принтер Mijia, на стадии коллективного финансирования его можно заказать всего за 235 долларов.

3D-принтер Xiaomi Mijia весит всего 8,5 килограмма, имеет компактные размеры и простое управление, что делает его идеальным устройством для новичков. Картридж с печатным материалом легко заменить, он входит в комплект принтера.

Разработчики утверждают, что 3D-принтер использует искусственный интеллект для интеллектуальной настройки параметров. Отмечается, что он также оснащен высокомощным мотором.

3D-принтер Mijia имеет собственную библиотеку моделей, а также поддерживает загрузку сторонних моделей. Выход новинки ожидается в ближайшее время.