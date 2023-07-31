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Представлен доступный трехмерный принтер Xiaomi

Источник:
Ithome.com
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Компания Xiaomi представила фирменный 3D-принтер Mijia, на стадии коллективного финансирования его можно заказать всего за 235 долларов.

3D-принтер Xiaomi Mijia весит всего 8,5 килограмма, имеет компактные размеры и простое управление, что делает его идеальным устройством для новичков. Картридж с печатным материалом легко заменить, он входит в комплект принтера.

Разработчики утверждают, что 3D-принтер использует искусственный интеллект для интеллектуальной настройки параметров. Отмечается, что он также оснащен высокомощным мотором.

3D-принтер Mijia имеет собственную библиотеку моделей, а также поддерживает загрузку сторонних моделей. Выход новинки ожидается в ближайшее время.

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Топ комментариев

pepelmetal

Так за утиль можно и денежку заработать, с хахла же не возьмёшь ничего!

MuCbE

У Украины шансов одолеть Россию столько же, сколько у Ливии одолеть США.

physx

Мне даже не ловко как то за западных элит, это ж надо быть такими тупыми и жалкими, Россию не одолеть,...

GammiPluh

там их еще ВМФ и ВВС Украины прикрывать будут, я прям посмеялся)