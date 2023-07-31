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Силуанов назвал причину ослабления рубля

Источник:
ТАСС
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Министр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов
Фото: © пресс-служба президента России

Ослабление курса рубля связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет», — сказал глава Минфина в интервью ТАСС.

По его словам, в прошлом году экспортные цены на углеводороды были высокими, а импорт сократился. «Сейчас импорт восстановился, а цены на экспортируемые товары ниже прошлогоднего уровня. Особенно это видно по ценам на газ: в прошлом году были моменты, когда они в пять раз превышали нынешний уровень», — объяснил Силуанов.

Силуанов отметил, что предсказуемый рубль важен «и для людей, и для бизнеса». «Надо учитывать, что курс влияет на инфляцию. А контроль за уровнем инфляции — это приоритетный вопрос правительства и ЦБ, потому что от нее, прежде всего, страдают самые незащищенные слои населения»,— уточнил он.

Но Минфин не поддерживает регулирование курса. «Держать рубль и регулировать курс на рынке — это не вариант, мы уже проходили. Это требует трат золотовалютных резервов и искажает условия ведения внешней торговли»,— подчеркнул министр.

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pepelmetal

Так за утиль можно и денежку заработать, с хахла же не возьмёшь ничего!

MuCbE

У Украины шансов одолеть Россию столько же, сколько у Ливии одолеть США.

physx

Мне даже не ловко как то за западных элит, это ж надо быть такими тупыми и жалкими, Россию не одолеть,...

GammiPluh

там их еще ВМФ и ВВС Украины прикрывать будут, я прям посмеялся)