Силуанов назвал причину ослабления рубля

Ослабление курса рубля связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет», — сказал глава Минфина в интервью ТАСС.

По его словам, в прошлом году экспортные цены на углеводороды были высокими, а импорт сократился. «Сейчас импорт восстановился, а цены на экспортируемые товары ниже прошлогоднего уровня. Особенно это видно по ценам на газ: в прошлом году были моменты, когда они в пять раз превышали нынешний уровень», — объяснил Силуанов.

Силуанов отметил, что предсказуемый рубль важен «и для людей, и для бизнеса». «Надо учитывать, что курс влияет на инфляцию. А контроль за уровнем инфляции — это приоритетный вопрос правительства и ЦБ, потому что от нее, прежде всего, страдают самые незащищенные слои населения»,— уточнил он.

Но Минфин не поддерживает регулирование курса. «Держать рубль и регулировать курс на рынке — это не вариант, мы уже проходили. Это требует трат золотовалютных резервов и искажает условия ведения внешней торговли»,— подчеркнул министр.