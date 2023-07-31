Беспилотник атаковал здание МВД в Брянской области

Украинский беспилотник в ночь на понедельник, 31 июля атаковал здание УВД в Трубчевском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет. Имеются разрушения кровли, окон», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время на месте работают оперативные службы.

В приграничной с Украиной Брянской области с 3 февраля 2023 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.