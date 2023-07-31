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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ задумался о выпуске праворульных Lada

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ может возобновить производство праворульных Lada Niva, но разработка займет не один год, сообщил глава компании Максим Соколов.

«Мы посмотрим, может быть, и этот продукт мы тоже возродим, если спрос будет достаточно стабильным, а бизнес-модель будет эффективной для АвтоВАЗа», — цитирует Соколова РИА Новости.

Такая идея возникла, после того как посол ЮАР на форуме «Россия — Африка» вспомнил, что у его отца была «Нива» с правым рулем.

Глава АвтоВАЗа отметил, что появление праворульных машин потребует серьезных усилий и разработка моделей может занять не один год.

Праворульная версия «Нивы» выпускалась в 1980-х годах. Эта модификация экспортировалась в Англию, Австралию, Новую Зеландию, Мозамбик, Ямайку.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

pepelmetal

Так за утиль можно и денежку заработать, с хахла же не возьмёшь ничего!

MuCbE

У Украины шансов одолеть Россию столько же, сколько у Ливии одолеть США.

physx

Мне даже не ловко как то за западных элит, это ж надо быть такими тупыми и жалкими, Россию не одолеть,...

GammiPluh

там их еще ВМФ и ВВС Украины прикрывать будут, я прям посмеялся)