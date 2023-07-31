АвтоВАЗ задумался о выпуске праворульных Lada

АвтоВАЗ может возобновить производство праворульных Lada Niva, но разработка займет не один год, сообщил глава компании Максим Соколов.

«Мы посмотрим, может быть, и этот продукт мы тоже возродим, если спрос будет достаточно стабильным, а бизнес-модель будет эффективной для АвтоВАЗа», — цитирует Соколова РИА Новости.

Такая идея возникла, после того как посол ЮАР на форуме «Россия — Африка» вспомнил, что у его отца была «Нива» с правым рулем.

Глава АвтоВАЗа отметил, что появление праворульных машин потребует серьезных усилий и разработка моделей может занять не один год.

Праворульная версия «Нивы» выпускалась в 1980-х годах. Эта модификация экспортировалась в Англию, Австралию, Новую Зеландию, Мозамбик, Ямайку.