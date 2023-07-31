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Режиссер Оливер Стоун заявил о демонизации Путина на Западе

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Путин и Оливер Стоун
Фото: © пресс-служба президента РФ

Американская пропаганда искажает восприятие президента России Владимира Путина, заявил режиссер Оливер Стоун.

«Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия», — сказал Стоун в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда.

Режиссер рассказал, что во время съемок документального фильма о Путине в 2017 году задавал президенту России прямые и честные вопросы. И он не заметил в словах российского лидера никакой «воинственности».

Особое внимание Стоун обратил на тот факт, что президент России называл политиков из США «американскими партнерами» и всегда был настроен на конструктивное сотрудничество.

«Россия и Китай, которые сейчас являются нашими двумя главными врагами, еще несколько лет назад все еще оставались нашими потенциальными союзниками и друзьями, но мы упустили эту возможность», — отметил Стоун.

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