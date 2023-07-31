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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Британия утилизировала танки вместо передачи их Украине

Источник:
The Times
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Великобритания утилизировала 43 танка Challenger 2, которые могла бы передать Украине, пишет The Times со ссылкой на закрытые отчеты британского правительства.

Ремонт танков был признан экономически нецелесообразным. При этом сам процесс утилизации обошелся в 4,3 миллиона фунтов, говорится в документах. «Министерство обороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины», — отмечает издания.

Как объяснил военный аналитик и бывший командир Challenger 2 Джастин Крамп, утилизированные танки не использовались британской армией, а содержать их на хранении было дорого.

Британия в мае 2023 года передала Киеву 14 танков Challenger 2 из состава британской армии.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

александр1985

видел полное видео 10 мин танкисты реально бесстрашные всех разнесли!!!

MuCbE

У Украины шансов одолеть Россию столько же, сколько у Ливии одолеть США.

GammiPluh

там их еще ВМФ и ВВС Украины прикрывать будут, я прям посмеялся)

physx

Мне даже не ловко как то за западных элит, это ж надо быть такими тупыми и жалкими, Россию не одолеть,...