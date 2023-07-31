Британия утилизировала танки вместо передачи их Украине

Великобритания утилизировала 43 танка Challenger 2, которые могла бы передать Украине, пишет The Times со ссылкой на закрытые отчеты британского правительства.

Ремонт танков был признан экономически нецелесообразным. При этом сам процесс утилизации обошелся в 4,3 миллиона фунтов, говорится в документах. «Министерство обороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины», — отмечает издания.

Как объяснил военный аналитик и бывший командир Challenger 2 Джастин Крамп, утилизированные танки не использовались британской армией, а содержать их на хранении было дорого.

Британия в мае 2023 года передала Киеву 14 танков Challenger 2 из состава британской армии.