НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Российские подростки активно пошли в самозанятые

Источник:
«Известия»
345 4

Более 95 тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет оформили самозанятость на 1 июля 2023 года — это на 20% больше по сравнению с летом 2022 года, сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Число самозанятых несовершеннолетних россиян стабильно растет, отметили в ФНС. «Увеличение количества самозанятых в возрасте 14-17 лет показывает постоянный рост интереса к предпринимательству среди молодых людей», — сказал «Известиям» руководителя центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоявился новый рабочий класс

По его словам, «возможность работать на себя — значимый вклад несовершеннолетних в социально-экономическое развитие регионов».  

В ФНС объяснили заинтересованность молодежи в специальном налоговом режиме легкостью и простотой регистрации и дальнейшего применения специального налогового режима, отсутствием отчетности и обязанности по применению контрольно-кассовой техники, а также возможностью получать легальный доход.

Еще по теме
Когда лучше брать отпуск в 2024 году
Переворот на рынке труда: появился новый рабочий класс
Количество вакансий в Сибири резко увеличилось
Только у 42% новосибирцев сокращенный рабочий день по пятницам
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Microsoft провела массовую блокировку консолей Xbox
Запад приказал Украине взять Крым
Путин заявил о готовности к военному столкновению с НАТО
Венгрия прокомментировала новые санкции против России анекдотом
Обсуждение (4)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

александр1985

видел полное видео 10 мин танкисты реально бесстрашные всех разнесли!!!

MuCbE

У Украины шансов одолеть Россию столько же, сколько у Ливии одолеть США.

GammiPluh

там их еще ВМФ и ВВС Украины прикрывать будут, я прям посмеялся)

physx

Мне даже не ловко как то за западных элит, это ж надо быть такими тупыми и жалкими, Россию не одолеть,...