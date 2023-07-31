Российские подростки активно пошли в самозанятые

Более 95 тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет оформили самозанятость на 1 июля 2023 года — это на 20% больше по сравнению с летом 2022 года, сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Число самозанятых несовершеннолетних россиян стабильно растет, отметили в ФНС. «Увеличение количества самозанятых в возрасте 14-17 лет показывает постоянный рост интереса к предпринимательству среди молодых людей», — сказал «Известиям» руководителя центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно.

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По его словам, «возможность работать на себя — значимый вклад несовершеннолетних в социально-экономическое развитие регионов».

В ФНС объяснили заинтересованность молодежи в специальном налоговом режиме легкостью и простотой регистрации и дальнейшего применения специального налогового режима, отсутствием отчетности и обязанности по применению контрольно-кассовой техники, а также возможностью получать легальный доход.