Российские войска отбили наступление ВСУ на Старомайорское

Подразделения российской группировки «Востоке» на южнодонецком направлении отбили атаки украинских сил на село Старомайорское, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии продолжают отражать попытки противника, пытающегося закрепиться в северных районах Старомайорского, в ходе боев противник несет потери, несколько боевиков взяты в плен», — сообщил Чехов.

По его словам, в районе Пречистовки огнем гаубиц уничтожен пикап с украинскими военными, в районе Новоселки — минометный расчет, в районе Сторожевого — буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Макаровки и станция РЭБ ВСУ.

Бомбардировщики, штурмовики и вертолеты группировки поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районах Старомайорского, сказал Чехов.