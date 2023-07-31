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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска отбили наступление ВСУ на Старомайорское

Источник:
Sibnet.ru
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Подразделения российской группировки «Востоке» на южнодонецком направлении отбили атаки украинских сил на село Старомайорское, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии продолжают отражать попытки противника, пытающегося закрепиться в северных районах Старомайорского, в ходе боев противник несет потери, несколько боевиков взяты в плен», — сообщил Чехов.

По его словам, в районе Пречистовки огнем гаубиц уничтожен пикап с украинскими военными, в районе Новоселки — минометный расчет, в районе Сторожевого — буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Макаровки и станция РЭБ ВСУ.

Бомбардировщики, штурмовики и вертолеты группировки поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районах Старомайорского, сказал Чехов.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

александр1985

видел полное видео 10 мин танкисты реально бесстрашные всех разнесли!!!

MuCbE

У Украины шансов одолеть Россию столько же, сколько у Ливии одолеть США.

GammiPluh

там их еще ВМФ и ВВС Украины прикрывать будут, я прям посмеялся)

physx

Мне даже не ловко как то за западных элит, это ж надо быть такими тупыми и жалкими, Россию не одолеть,...