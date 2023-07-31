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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ООН осудила атаки беспилотников на гражданские объекты Москвы

Источник:
ТАСС
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ООН выступает против ударов по гражданским объекта, заявил заместитель председателя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак,

«Мы против всех атак на гражданскую инфраструктуру», — сказал Хак, комментируя атаку беспилотников на Москву.

Гражданские объекты России и, в частности, Москвы регулярно подвергаются ударам со стороны Украины. Российская столица пережила уже несколько атак беспилотников.

В ночь на воскресенье, 30 июля беспилотники атаковали здания Москва-Сити. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях.

Минобороны России сообщило, что два беспилотника над Москвой были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, «потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

александр1985

видел полное видео 10 мин танкисты реально бесстрашные всех разнесли!!!

MuCbE

У Украины шансов одолеть Россию столько же, сколько у Ливии одолеть США.

GammiPluh

там их еще ВМФ и ВВС Украины прикрывать будут, я прям посмеялся)

physx

Мне даже не ловко как то за западных элит, это ж надо быть такими тупыми и жалкими, Россию не одолеть,...