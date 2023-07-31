ООН осудила атаки беспилотников на гражданские объекты Москвы

ООН выступает против ударов по гражданским объекта, заявил заместитель председателя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак,

«Мы против всех атак на гражданскую инфраструктуру», — сказал Хак, комментируя атаку беспилотников на Москву.

Гражданские объекты России и, в частности, Москвы регулярно подвергаются ударам со стороны Украины. Российская столица пережила уже несколько атак беспилотников.

В ночь на воскресенье, 30 июля беспилотники атаковали здания Москва-Сити. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях.

Минобороны России сообщило, что два беспилотника над Москвой были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, «потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити».