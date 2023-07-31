Инструкторы «Вагнера» приступили к обучению белорусской армии

Начались совместные занятия подразделений механизированных бригад Вооруженных сил Белоруссии с инструкторами ЧВК «Вагнер», сообщает Минобороны страны.

Упор на тренировках сделан на ведении боевых действий в современных условиях. Отмечается, что обучение белорусских военных бойцами частной военной компании стартовало в середине июля.

«Отрабатываются элементы активной обороны, а также вопросы обеспечения живучести на поле боя с учетом активного применения беспилотной авиации»,— говорится в официальном телеграм-канале военного ведомства.

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям ЧВК, после чего бойцы начали «марш справедливости». Благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко ситуацию удалось разрешить, бойцам ЧВК разрешили уехать в Белоруссию.