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Инструкторы «Вагнера» приступили к обучению белорусской армии

Источник:
Sibnet.ru
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Начались совместные занятия подразделений механизированных бригад Вооруженных сил Белоруссии с инструкторами ЧВК «Вагнер», сообщает Минобороны страны.

Упор на тренировках сделан на ведении боевых действий в современных условиях. Отмечается, что обучение белорусских военных бойцами частной военной компании стартовало в середине июля.

«Отрабатываются элементы активной обороны, а также вопросы обеспечения живучести на поле боя с учетом активного применения беспилотной авиации»,— говорится в официальном телеграм-канале военного ведомства.

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям ЧВК, после чего бойцы начали «марш справедливости». Благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко ситуацию удалось разрешить, бойцам ЧВК разрешили уехать в Белоруссию.

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Оборона #Армия
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