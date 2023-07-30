Трамп призвал Конгресс больше не давать деньги Украине

Бывший президент США Дональд Трамп связал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

«Байдены получили миллионы долларов от Украины. Сейчас Украина получает миллиарды и миллиарды долларов от американских налогоплательщиков. Джо Байден скомпрометирован, он втягивает нас в глобальный конфликт от имени той самой страны Украины, которая, по-видимому, платила его семье все эти миллионы долларов», — цитирует РИА Новости Трампа.

Он отметил, что «в свете этой информации конгресс США должен отказаться санкционировать хотя бы один дополнительный платеж из наших опустошенных запасов.

Трамп заявил, что ФБР, министерство юстиции и налоговое управление США должны представить на суд общественности все улики, какие у них есть по поводу «коррумпированных сделок криминальной семьи Байденов».