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Трамп призвал Конгресс больше не давать деньги Украине

Источник:
РИА Новости
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Бывший президент США Дональд Трамп связал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

«Байдены получили миллионы долларов от Украины. Сейчас Украина получает миллиарды и миллиарды долларов от американских налогоплательщиков. Джо Байден скомпрометирован, он втягивает нас в глобальный конфликт от имени той самой страны Украины, которая, по-видимому, платила его семье все эти миллионы долларов», — цитирует РИА Новости Трампа.

Он отметил, что «в свете этой информации конгресс США должен отказаться санкционировать хотя бы один дополнительный платеж из наших опустошенных запасов.

Трамп заявил, что ФБР, министерство юстиции и налоговое управление США должны представить на суд общественности все улики, какие у них есть по поводу «коррумпированных сделок криминальной семьи Байденов».

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Политика #Мир
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Топ комментариев

александр1985

видел полное видео 10 мин танкисты реально бесстрашные всех разнесли!!!

c2h5oh76

ребятки, по телеге ходит 10тиминутное видео, поищите, там реально огонь

mosquito__2010

Кризис жанра. Конвульсии сотканные из чепухи и вранья. Предвестники распада Украины.

pepelmetal

Он минут 10 их разбирал вообще-то, пока там живых не осталось