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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Профессор из США рассказал, как Зеленский потерял доверие Запада

Источник:
РИА Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский теряет доверие Запада, заявил профессор Сиракузского университета Шон Макфейт.

Зеленский находится «в затруднительном положении», так как победить в конфликте он не в состоянии, но и проиграть не может, приводит РИА Новости мнение Макфейта.

При этом наступление ВСУ, для которого Зеленский более года выпрашивал у НАТО все больше оружия и миллиардов долларов, захлебывается, отметил Макфейт.

«НАТО испытывает усталость доноров и разочарование в связи с бахвальством Зеленского. Он теряет доверие, главный актив Украины», — отметил профессор.

Он назвал «стратегическим безумием» политику предоставления Украине больше оружия в ожидании, что украинская армия достигнет успеха.

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