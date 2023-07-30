Венгрия прокомментировала новые санкции против России анекдотом

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вспомнил
анекдот, комментируя планы ЕС ввести новый пакет антироссийских санкций.
По его словам, любой здравомыслящий человек осознает, что
если что-то не удалось сделать за одиннадцать попыток, то предпринимать
двенадцатую бессмысленно.
«Логика Брюсселя выглядит так: что-то не работает
одиннадцать раз, давайте дожмем двенадцатый раз... Есть анекдот: лежит больной
на кушетке и спрашивает врача: "Доктор, получится?" — "Ну, в
пятнадцатый-то раз должно!" Так и с санкциями», — приводит РИА Новости слова
Сиярто.
Он отметил, что «совершенно ясно и однозначно, что
санкционная политика ЕС провалилась, санкции ЕС потерпели фиаско, и это не
политическая позиция, а констатация факта».
«Первой причиной введения санкций было названо, что они
поставят экономику России на колени, вторая причина — когда Россию поставят на
колени, война закончится. Прошло 500 дней — Россия не на коленях», — подчеркнул
он.