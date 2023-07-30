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Венгрия прокомментировала новые санкции против России анекдотом

Источник:
РИА Новости
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вспомнил анекдот, комментируя планы ЕС ввести новый пакет антироссийских санкций.

По его словам, любой здравомыслящий человек осознает, что если что-то не удалось сделать за одиннадцать попыток, то предпринимать двенадцатую бессмысленно.

«Логика Брюсселя выглядит так: что-то не работает одиннадцать раз, давайте дожмем двенадцатый раз... Есть анекдот: лежит больной на кушетке и спрашивает врача: "Доктор, получится?" — "Ну, в пятнадцатый-то раз должно!" Так и с санкциями», — приводит РИА Новости слова Сиярто.

Он отметил, что «совершенно ясно и однозначно, что санкционная политика ЕС провалилась, санкции ЕС потерпели фиаско, и это не политическая позиция, а констатация факта».

«Первой причиной введения санкций было названо, что они поставят экономику России на колени, вторая причина — когда Россию поставят на колени, война закончится. Прошло 500 дней — Россия не на коленях», — подчеркнул он.

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Политика #Мир
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