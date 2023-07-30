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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Британия подготовит украинских спецназовцев для захвата Крыма

Источник:
РИА Новости
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Министерство обороны Британии подготовит украинский спецназ к захвату Крыма к концу 2023 года, пишут британские СМИ со ссылкой источники в военных кругах.

«Прибыло уже более двух тысяч украинских солдат. Операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря с использованием ракет большой дальности, переданными Британией, США и Германией», — приводит РИА Новости материал Daily Express.

По информации издание, готовить украинских спецназовцев будут в учебном центре обороны в городе Оукхэмптон (графство Девон) на юго-западе Англии.

Планируется, что из подготовленных в Британии украинских военных будет сформирована отдельная бригада. Ей будет отведена ключевая роль в действиях по захвату Крыма, которые будут поддерживаться Воздушными силами и Военно-морскими силами Украины.

Против Крыма также планируется задействовать новые дальнобойные ракеты, которые поставят Великобритания, Германия и США, с целью нарушить снабжение российских войск.

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