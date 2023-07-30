Три десятка кораблей пополнят состав ВМФ России в 2023 году

Россия последовательно наращивает мощь своего военно-морского флота, который только за этот год пополнится на три десятка кораблей разных классов, заявил президент Владимир Путин

«Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов», — отметил Путин, выступая в Санкт-Петербурге на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ.

По его словам, в числе заступивших на боевое дежурство — ракетный корвет «Меркурий», который назван в память о подвиге команды легендарного брига.

«Отрадно, что возрождена традиция давать его имя кораблям российского флота. На новом "Меркурии" поднят и Георгиевский военно-морской флаг - как знак незыблемости наших военно-морских традиций, символ мужества, отваги и непреклонности военных моряков», — подчеркнул Путин.