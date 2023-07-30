НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Три десятка кораблей пополнят состав ВМФ России в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
385 2

Россия последовательно наращивает мощь своего военно-морского флота, который только за этот год пополнится на три десятка кораблей разных классов, заявил президент Владимир Путин

«Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов», — отметил Путин, выступая в Санкт-Петербурге на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ.

По его словам, в числе заступивших на боевое дежурство — ракетный корвет «Меркурий», который назван в память о подвиге команды легендарного брига.

«Отрадно, что возрождена традиция давать его имя кораблям российского флота. На новом "Меркурии" поднят и Георгиевский военно-морской флаг - как знак незыблемости наших военно-морских традиций, символ мужества, отваги и непреклонности военных моряков», — подчеркнул Путин.

Еще по теме
Российские войска отбили атаку 25 украинских дронов на Крым
Раскрыты результаты изучения трофейной техники НАТО
Украина применила северокорейские ракеты
Пентагон получит стратеги шестого поколения B-21 Raider
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Microsoft провела массовую блокировку консолей Xbox
«Удары возмездия»: Россия применила на Украине новую тактику
Запад приказал Украине взять Крым
Путин заявил о готовности к военному столкновению с НАТО
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Расположить к себе: пять приемов приятного общения
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

DEMON01

Нас просили, сказочный .........

Danilon

Ой, а я люблю эти байки нашего деда ! Буйство фантазии зашкаливает.

zipper

Ну да,половина свалила за границу.Они флагом любят размахивать и кричать сало украини.

GammiPluh

Какой же ты наивный, вы 2 деревни берете 2 месяца, а тут он решил целый полуостров взять