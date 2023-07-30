Маск отказал украинской армии в подключении Starlink около Крыма

Основатель компании SpaceX Илон Маск отказал Вооруженным силам Украины (ВСУ) в просьбе включить сеть спутниковой связи Starlink в районе Крыма, пишут американские СМИ.

Starlink часто является единственной возможностью получить доступ к интернету в зонах конфликтов. Сеть используется на Украине для координации ударов беспилотников и сбора разведывательной информации, приводит ТАСС The New York Times.

По информации издания, Илон Маск несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время конфликта, опасаясь обострения ситуации. ВСУ же сейчас регулярно наносят удары по Крыму, недавно устроили теракт на Крымском мосту.

Газета напомнила что в 2022 году Маск распространил свой мирный план, который «смотрелся, как отвечающий российским интересам. По мнению бизнесмена, Крым официально будет частью России, а Украина может провозгласить нейтральный статус.