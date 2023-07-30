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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Маск отказал украинской армии в подключении Starlink около Крыма

Источник:
ТАСС
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Основатель компании SpaceX Илон Маск отказал Вооруженным силам Украины (ВСУ) в просьбе включить  сеть спутниковой связи Starlink в районе Крыма, пишут американские СМИ.

Starlink часто является единственной возможностью получить доступ к интернету в зонах конфликтов. Сеть используется на Украине для координации ударов беспилотников и сбора разведывательной информации, приводит ТАСС The New York Times.

По информации издания, Илон Маск несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время конфликта, опасаясь обострения ситуации. ВСУ же сейчас регулярно наносят удары по Крыму, недавно устроили теракт на Крымском мосту.

Газета напомнила что в 2022 году Маск распространил свой мирный план, который «смотрелся, как отвечающий российским интересам. По мнению бизнесмена, Крым официально будет частью России, а Украина может провозгласить нейтральный статус.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

DEMON01

Нас просили, сказочный .........

Danilon

Ой, а я люблю эти байки нашего деда ! Буйство фантазии зашкаливает.

zipper

Ну да,половина свалила за границу.Они флагом любят размахивать и кричать сало украини.

GammiPluh

Какой же ты наивный, вы 2 деревни берете 2 месяца, а тут он решил целый полуостров взять