Маск отказал украинской армии в подключении Starlink около Крыма

Основатель компании SpaceX Илон Маск отказал Вооруженным
силам Украины (ВСУ) в просьбе включить сеть спутниковой связи Starlink в районе Крыма,
пишут американские СМИ.
Starlink часто является единственной возможностью получить
доступ к интернету в зонах конфликтов. Сеть используется на Украине для
координации ударов беспилотников и сбора разведывательной информации, приводит
ТАСС The New York Times.
По информации издания, Илон Маск несколько раз ограничивал
доступ к Starlink во время конфликта, опасаясь обострения ситуации. ВСУ же
сейчас регулярно наносят удары по Крыму, недавно устроили теракт на Крымском
мосту.
Газета напомнила что в 2022 году Маск распространил свой
мирный план, который «смотрелся, как отвечающий российским интересам. По мнению
бизнесмена, Крым официально будет частью России, а Украина может провозгласить
нейтральный статус.